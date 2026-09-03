Китай не будет претендовать на доходы от разработки новых нефтяных месторождений в Венесуэле в счет погашения долгов Каракаса после заключения новой сделки с Вашингтоном, заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Нет, они не будут. Эти месторождения будут разрабатываться на благо венесуэльского и американского народов, а также на благо мировых рынков энергоносителей», – сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Райт также сообщил о работе по реструктуризации задолженности Венесуэлы.

Ранее на этой неделе официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что передача части нефтяных резервов Венесуэлы под контроль США должна обеспечить соблюдение интересов Китая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки с венесуэльской стороной, которая предусматривает «переход под контроль США более чем 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы».