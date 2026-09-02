Матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Литвы, запланированный на 4 октября в Гяндже, пройдет в Баку, сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Решение о переносе принято по итогам дополнительных переговоров между сторонами и оценки технических и логистических вопросов, связанных с организацией встречи. Изменение места проведения уже согласовано с УЕФА.

В АФФА указали, что перенос матча не связан с готовностью стадиона и Гянджи в целом принять игру, а проведение матчей национальных сборных за пределами Баку и в дальнейшем останется одним из важных направлений деятельности организации.