Выход бакинского «Сабаха» в основной этап Лиги чемпионов стал одной из самых неожиданных историй европейского футбола. Об этом говорится в материале Euronews.

«Сабах» был основан в Баку всего в 2017 году, однако за девять лет успел выиграть Кубок Азербайджана и чемпионат страны, а теперь впервые в истории пробился в основной этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф бакинский клуб обыграл израильский «Хапоэль Беэр-Шева» со счетом 5:2 в ответном матче и 6:4 по сумме двух встреч. Это гарантировало «Сабаху» восемь матчей с ведущими европейскими командами.

В Баку приедут «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Наполи» и пражская «Славия». В гостях «Сабах» сыграет с британскими «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», испанским «Вильярреалом» и норвежским «Викингом».

Отдельное внимание Euronews уделил главному тренеру «Сабаха» Валдасу Дамбраускасу. В 2002 году он выиграл денежный приз в литовской версии телевизионной викторины «Кто хочет стать миллионером?» и потратил эти деньги на переезд в Англию и обучение на тренерских курсах УЕФА.

До этого у Дамбраускаса не было профессионального футбольного опыта. Чтобы оплачивать обучение, он работал няней, продавцом и разносчиком газет. Позднее ему удалось попасть в академии «Фулхэма», «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед». «Сабах» стал его десятым клубом в тренерской карьере.

Сам Дамбраускас назвал выход в Лигу чемпионов важной вехой, подчеркнув, что команда не намерена останавливаться на достигнутом.

В Euronews также отмечают, что успех «Сабаха» связан не столько с большими финансовыми расходами, сколько с грамотной трансферной политикой и использованием статистики и аналитики. Президент клуба Магсуд Адыгезалов рассказал, что команда ориентировалась на философию Moneyball, позволяющую за счет грамотного подбора игроков конкурировать с гораздо более состоятельными клубами.

Разница в финансовых возможностях особенно заметна на фоне соперников «Сабаха»: стоимость состава бакинского клуба оценивается примерно в €16,65 млн, тогда как состав «Барселоны» – примерно в €1,1 млрд, а «Манчестер Юнайтед» – около €900 млн.

По оценке Euronews, выход «Сабаха» в Лигу чемпионов стал важным событием не только для самого клуба, но и для азербайджанского футбола, показав, что даже относительно молодой и не самый богатый клуб может пробиться в элиту европейского футбола.