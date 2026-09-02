Посольство Нидерландов поблагодарило азербайджанские власти за спасение и оказание экстренной медицинской помощи гражданке страны, пострадавшей во время пешего похода в горах Шеки 29 августа, говорится в заявлении дипмиссии в соцсети X.

«В частности, мы благодарим Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики за проведенную в сложных условиях горной местности и в темноте спасательную операцию, оперативную эвакуацию на вертолете и оказание первой медицинской помощи на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В дипмиссии также отметили высокий уровень медицинской помощи, оказанной пострадавшей в Шекинской центральной районной больнице и клинике Yeni Klinika в Баку, подчеркнув профессионализм и оперативность их сотрудников.

«Слаженная и оперативная работа соответствующих органов в ходе этого инцидента внесла важный вклад в обеспечение безопасности гражданки Нидерландов», – отметили в посольстве.

Напомним, 29 августа в Шекинском районе гражданка Нидерландов получила тяжелые травмы после нападения собак во время пешего похода в горной местности. Пострадавшую эвакуировали в сложных условиях с высоты около 2 тыс. метров над уровнем моря и доставили в Шекинскую центральную районную больницу, где ей провели экстренную операцию.