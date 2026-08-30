Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана эвакуировали гражданку Нидерландов, получившую тяжелые травмы при нападении собак в высокогорной местности Шекинского района, сообщили в пресс-центре ГПС.

По данным ГПС, 47-летняя гражданка Нидерландов Крамер Анне Хестлер прибыла в Азербайджан 26 августа, а утром 29 августа отправилась в пеший поход в горной местности Шекинского района.

В селе Баш Зяйзид на туристку напали собаки, в результате чего она получила тяжелые открытые раны головы и тела.

После поступления информации о происшествии в пограничный отряд «Шеки» была незамедлительно организована спасательная операция. Для эвакуации пострадавшей в район на вертолете командования Сил специальных воздушных операций ГПС направили медицинских работников и спасательную группу.

Спасатели обнаружили туристку на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря. Операция проходила в темное время суток и осложнялась горным рельефом.

После оказания первой помощи пострадавшую оперативно доставили вертолетом в Шекинскую центральную районную больницу. Там ей провели экстренную операцию.