Предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится небезопасным для гражданской авиации, в Азербайджане неизбежно воспринимается особенно остро. Причина — трагедия с самолетом AZAL под Актау в декабре 2024 года, после которой вопрос безопасности пассажирских перевозок в условиях применения беспилотников и работы систем противовоздушной обороны приобрел для Баку особое значение.

Как отметил в беседе с Minval Politika политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, вопрос возможного ограничения полетов в российском воздушном пространстве имеет для Азербайджана не только политическое, но и непосредственно гуманитарное измерение.

«Для Азербайджана и не только для Азербайджана это очень и очень острый вопрос», — сказал наш собеседник.

Он напомнил, что на территории России проживает значительная азербайджанская община, а еще большое число людей регулярно перемещается между двумя странами по рабочим, учебным и семейным причинам.

«На территории России проживает порядка 600 тысяч азербайджанцев, граждан России, и, наверное, до полумиллиона находятся в маятниковом положении — то есть приезжают, уезжают, работают, учатся и так далее», — отметил депутат.

По его словам, особую остроту ситуации придает то, что альтернативных способов сообщения между Азербайджаном и Россией практически не осталось. Пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение было прекращено, а потому для многих людей именно авиация остается единственным удобным способом попасть из одной страны в другую: «Людям для того, чтобы приезжать на родину, новой альтернативы, кроме авиационного сообщения, нет. Поэтому это очень важный для Азербайджана вопрос».

Вместе с тем, по его словам, оценивать заявление Зеленского необходимо с учетом реальной ситуации вокруг воздушного пространства России и Украины. Мусабеков обращает внимание на то, что украинское небо фактически закрыто для гражданской авиации уже несколько лет, тогда как российские аэропорты также периодически прекращают работу из-за атак беспилотников и ракетных угроз: «Надо и с реалиями считаться, а реальность заключается в том, что небо над Украиной закрыто уже пятый год. И на территории России постоянно из-за дронов, ракетных обстрелов время от времени закрываются и московские аэропорты, и аэропорты Санкт-Петербурга, и аэропорты на Северном Кавказе и другие».

«Если Зеленский предупреждает о том, что интенсивность атак дронами будет повышена, понятно, что это просто предупреждение о том, что полеты гражданской авиации на территории России будут небезопасны», — сказал Мусабеков.

При этом он отмечает, что для большинства западных авиакомпаний подобное предупреждение принципиально ситуацию не меняет: многие из них уже давно не осуществляют регулярные полеты в Россию. Однако для перевозчиков из Турции, стран СНГ и Южного Кавказа вопрос остается вполне практическим.

По словам депутата, если ситуация с безопасностью действительно ухудшится, Азербайджану, возможно, придется пересматривать целесообразность полетов в европейскую часть России.

«С учетом того трагического опыта, который есть у Азербайджана, я думаю, что нам придется воздерживаться от полетов в европейскую часть России», — считает он.

Одним из возможных вариантов Мусабеков называет организацию более сложных альтернативных маршрутов — например, через Беларусь с последующим использованием наземного транспорта. Однако такой сценарий, по его словам, неизбежно создаст серьезные дополнительные трудности для граждан.

Особенно ощутимыми последствия могут оказаться для туристической отрасли. Если авиасообщение между Азербайджаном и Россией сократится, это автоматически отразится и на потоке российских туристов в Азербайджан, поскольку для них воздушный транспорт является основным способом поездки, предупредил депутат.

В этой связи, считает политолог, Баку необходимо заранее готовиться к возможному ухудшению транспортной ситуации и искать способы минимизировать последствия для граждан. В частности, он не исключает необходимости восстановления в определенных пределах железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

«Это потребует каких-то действий со стороны правительства Азербайджана, чтобы в этой новой ситуации оказать максимально возможное содействие для азербайджанцев на территории России», — сказал он.

При этом политолог не считает, что само по себе предупреждение Зеленского следует рассматривать как основание для требования от Украины отказаться от ударов по российской территории. По его словам, необходимо учитывать общий контекст продолжающегося конфликта: «Требовать от Украины, небо которой закрыто из-за непрерывной бомбардировки ракетами и беспилотниками, что она должна воздержаться от ответных действий по территории России, у нас нет никакого права», — подчеркнул Мусабеков.

Депутат считает, что Киев не будет в одностороннем порядке отказываться от атак по российской территории, пока российские удары продолжаются по Украине.

Что касается возможных «юридических козырей», которые Москва теоретически могла бы получить после публичного предупреждения Киева, Мусабеков предлагает не делать их главным предметом оценки.

«То, что кто-то будет получать пропагандистские козыри, я думаю, — это второй вопрос. Важно, в первую очередь, видеть людей и их конкретные реальные трудности», — заявил он.