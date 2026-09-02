Ночью после пожара на складе боеприпасов в Геранбойском районе были эвакуированы жители сел Низами и Хойлу.

Как сообщили в Исполнительной власти Геранбойского района, на въезде в село Низами установлен пост.

08:21 Минувшей ночью на складе боеприпасов вблизи села Низами Геранбойского района произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

На место были незамедлительно направлены силы МЧС и Минобороны. Совместно с МВД и Исполнительной властью Геранбойского района приняты необходимые меры, ситуация взята под контроль.

В целях безопасности жителей близлежащих территорий эвакуировали.

Пострадавших нет.