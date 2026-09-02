Президент России Владимир Путин заявил, что публичные угрозы Украины заблокировать российское воздушное пространство могут расцениваться как «заявка на государственный терроризм».

Он напомнил, что Украина предлагает вести переговоры.

«А с террористами переговоров не ведут», – заявил Путин.

Позднее, отвечая на уточняющий вопрос, президент заявил, что считает заявление Украины «не терроризмом, а заявкой на терроризм».

«Мы найдем, как отвечать на это, найдем инструменты», – добавил Путин.

Объясняя, почему Россия не наносит удары по руководству Украины, он заявил, что Москве «нужны люди, с которыми можно решать вопросы».

По его словам, РФ хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного мира. Путин добавил, что никто не оказывает некорректного давления на Москву по поводу урегулирования конфликта в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании об опасности полетов в российском воздушном пространстве из-за активности украинских беспилотников.