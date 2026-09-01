В Баку с 2 сентября временно ограничат движение на двух участках в Низаминском районе, а с 3 сентября – на улице Абдуллы Рагимова в Хатаинском районе, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

С 09:00 2 сентября движение будет временно ограничено на автомобильной дороге между улицами Микаила Алиева и Камила Балакишиева. С 10:00 того же дня ограничения введут на участке улицы Камила Балакишиева от пересечения с улицей Рустама Рустамова до школы №61.

На улице Абдуллы Рагимова в Хатаинском районе движение ограничат с 08:00 3 сентября.

Водителей призвали на период ремонтных работ выбирать альтернативные маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на соответствующих участках.