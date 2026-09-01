Центр экономических и социальных исследований (CESD) изучил экспортно-импортный потенциал товарооборота Азербайджана с Арменией. В результате оценены возможности закупок и поставок определенных групп товаров. Как заявил Minval Politika депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, с учетом низких транспортных расходов в этом списке представлены как промышленные товары, так и продовольственные. В частности, в плане импорта оценки показывают, что Азербайджан может импортировать из Армении продовольствие, а также продукцию химической промышленности.

Отметим, что накануне Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению заявил, что в ближайшее будущее азербайджанские компании начнут закупку товаров из Армении.

В свою очередь Байрамов отметил, что в последние месяцы наблюдается рост показателей товарооборота между двумя странами. С момента восстановления экономических связей он достиг почти $18 млн.

«Налаживание импортно-экспортных операций между Азербайджаном и Арменией возможно по 38 наименованиям товаров. Это означает, что после полного восстановления экономических отношений годовой товарооборот между двумя странами может достичь $300 млн», — сказал Байрамов.

Продукты и не только

Тем временем экономист Рашад Гасанов в беседе с Minval Politika отметил, что сегодня Азербайджан и Армения фактически восстанавливают торговые связи, существовавшие между странами до начала Карабахского конфликта. По его словам, опыт сотрудничества, накопленный до начала 1990-х годов, может стать основой для дальнейшего развития экономических отношений.

«Учитывая, что Азербайджан и Армения являются сопредельными государствами, восстановление торговых отношений создаёт целый ряд преимуществ для обеих сторон. Прежде всего за счёт сокращения транспортных и логистических расходов продукция может поставляться на более выгодных условиях. В перспективе, по мере развития экономических связей и заключения мирного договора, открываются широкие возможности и для приграничной торговли. Это позволит не только обеспечить жителей приграничных регионов более доступной продукцией, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения и более эффективному формированию бюджетов», — сказал экономист.

Гасанов отметил, что на первоначальном этапе торговля между Азербайджаном и Арменией, вероятнее всего, будет сосредоточена на выборочных товарах. Среди продукции, обладающей импортным потенциалом для Азербайджана, могут быть продовольственные товары, в частности консервированные овощи и фрукты, кондитерские изделия, а также минеральная вода.

«В Азербайджане до войны существовал определённый спрос на армянские минеральные воды. Поэтому и в этом направлении, думаю, возможен определённый импортный потенциал», — сказал эксперт.

Отдельно Гасанов выделил мясную продукцию. По его словам, на фоне сохраняющегося спроса на мясо Армения потенциально может стать для Азербайджана одним из альтернативных поставщиков. Кроме того, перспективными направлениями он назвал продукцию текстильной промышленности и отдельные виды химической продукции. При этом, как подчеркнул экономист, в дальнейшем спектр торгово-экономического сотрудничества может еще более расшириться. В частности, с учётом современных тенденций и структуры экономического развития обеих стран перспективным направлением может стать технологическое сотрудничество.

«В будущем Азербайджан с высокой долей вероятности может сформировать большой потенциал в этом направлении, в частности, для импорта технологий искусственного интеллекта и соответствующих продуктов из Армении», — отметил Гасанов.

Экономист также добавил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Армения потенциально может стать альтернативным рынком для приобретения технологической продукции, автомобилей, автозапчастей и другой продукции автомобильной промышленности. Это, по мнению эксперта, способно частично снизить сложившееся за долгие годы доминирование Грузии в данном направлении.

Еще один пункт пропуска

Расширение поставок накладывает определенные задачи на Государственный таможенный комитет Азербайджана. Так, по словам члена Общественного совета при Государственном комитете таможни Эльданиза Джафарова, для запуска импорта из Армении необходимо урегулировать таможенные вопросы между Азербайджаном и Арменией. Речь идет об организации Зангезурского коридора, в частности деятельности нового таможенного пропускного пункта. Сегодня в Азербайджане уже ведутся определенные работы по организации таможенного пропускного пункта для осуществления грузоперевозок.

«Ранее председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров также сообщал, что уже ведутся конкретные работы по сдаче в эксплуатацию перехода «Агбенд». Мне кажется, что его открытие может произойти до конца этого года», — прогнозирует собеседник.

Когда за дело берутся дипломаты

Тем не менее усилия по восстановлению товарооборота прикладываются с обеих сторон. Еще вчера в Гюмри в рамках дискуссий, посвященных приоритетам экономического развития Армении, состоялось совещание руководящего состава МИД и руководителей дипломатических представительств Армении за рубежом, где с докладом выступил директор консалтинговой компании Modex Айказ Фанян, представив стратегию экспорта республики.

В Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении были затронуты, подчеркнем, вопросы расширения доступности новых рынков для армянской продукции и возможности армянских дипломатов. Собравшиеся коснулись темы открывающихся возможностей благодаря реализации проекта «Перекресток мира».

Еще в начале года министр экономики Армении Геворг Папоян назвал перечень товаров, которые могут поставляться в Азербайджан. По его словам, Ереван и Баку ведут переговоры о возможности поставок из Армении в Азербайджан алюминиевой фольги, сырья для производства алюминиевой фольги, ферромолибдена, текстильной и другой продукции.

«Есть также азербайджанские компании, которые выразили заинтересованность в импорте определенных товаров. Азербайджанская сторона представила список конкретных товаров, которые ее интересуют, мы отправили информацию о количестве, которое можем экспортировать. В наш список также входят розы, тепличная продукция: помидоры, перец. Мы предложили приблизительную цену», — сказал Папоян.

При этом он не стал указывать возможные сроки начала поставок. Отметим, что в декабре 2025 года начались прямые поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. При этом армянская сторона заявляла о заинтересованности в поставках из Азербайджана и другой продукции.

Между тем эксперт центра Armenian Council Самвел Меликсетян отметил, что развитие торговых связей между Азербайджаном и Арменией постепенно приобретает взаимный характер, что имеет важное значение для нормализации отношений между двумя странами.

По его словам, с конца 2025 года в Армению впервые начали поступать азербайджанский бензин, а с начала 2026 года — дизельное топливо. Несмотря на неоднозначную реакцию на начальном этапе, со временем эти поставки стали восприниматься как обыденная часть торговых отношений.

«В первом квартале 2026 года Азербайджан стал третьим государством по объему поставок дизельного топлива (больше 16 % импорта) в Армению, обогнав Иран. Еще около 5 % поступившего в Армению бензина — теперь из Азербайджана. Общая стоимость поставленного из Азербайджана топлива составила 35 млн. долларов. То есть это уже ощутимый объем продукции и торговли», — сказал Меликсетян.

Эксперт также отметил, что следующим важным этапом стало появление перспективы экспорта армянской продукции в Азербайджан.

«В начале марта 2026 года Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщил о ввозе партии цветов из Армении общей стоимостью 960 долларов. Хотя это сообщение не было подтверждено армянской стороной, позднее, во время визита вице-премьера Шахина Мустафаева в Ереван (29 апреля), сообщалось о его встрече с представителями бизнес-сообщества Армении», — отметил он.

По словам Меликсетяна, для армянской стороны это особенно важно на фоне критики о том, что торговля между двумя странами пока носит преимущественно односторонний характер.

«На первом этапе среди наиболее обсуждаемых товаров можно выделить алюминиевую фольгу, сахар и цветы. В дальнейшем этот список, безусловно, может расширяться. Гастрономические предпочтения населения Армении и Азербайджана во многом схожи — это касается мясной и молочной продукции, соков и напитков, шоколада, табачной продукции и других товаров», — сказал эксперт.

Он добавил, что определенные азербайджанские товары попадали на армянский рынок даже в годы конфликта, преимущественно через Грузию. Поэтому по мере развития двусторонних отношений номенклатура продукции, поставляемой из Армении в Азербайджан и из Азербайджана в Армению, постепенно будет расширяться. Эксперт подчеркнул, что происходящие процессы особенно показательны на фоне ограничений со стороны России в отношении отдельных видов армянской продукции.

«Это важный шаг от логики конфликта в отношениях Армении и Азербайджана к логике минимизации рисков и взаимной стабилизации перед лицом общих внешних угроз. Еще несколько лет назад было практически невозможно представить ситуацию, при которой Россия ограничивает поставки армянской продукции, а Азербайджан на этом фоне становится одним из рынков для армянских товаров. Сегодня мы видим совершенно другую картину. И это, безусловно, очень важное изменение, которое показывает, каким может стать регион после полного преодоления наследия конфликта и насколько отношения Армении и Азербайджана могут быть взаимовыгодными», — резюмировал эксперт.