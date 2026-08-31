В Азербайджане предложено рассмотреть возможность передачи наследникам части пенсионного капитала граждан, умерших до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, соответствующее предложение, предусматривающее выплату наследникам 30% пенсионного капитала умершего лица, было ранее выдвинуто его коллегой Азизом Алекперовым на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Байрамов отметил, что вопрос использования пенсионного капитала предлагается рассматривать с учетом моделей, применяемых в развитых странах.

«Мы предлагаем внедрить концепцию минимального и среднего пенсионного капитала, которая применяется в некоторых странах, включая США. В этом случае станет возможным использование пенсионных накоплений гражданами, имеющими средний и более высокий пенсионный капитал», — сказал депутат.

Речь идет о сумме, превышающий минимальный размер пенсионного капитала.

Отметим, что сумма пенсионного капитала, необходимого для выхода на пенсию в 2026 году составляет 46 080 манатов. По состоянию на 1 января 2026 года он вырос на 5,6%.

Одновременно, по словам Байрамова, предлагается практически рассмотреть вопрос использования пенсионного капитала граждан, которые не достигли пенсионного возраста и скончались, а также возможность перечисления части накопленного капитала на счета их наследников. Депутат подчеркнул, что это только предложения, которые должны пройти соответствующую оценку.

«После того, как эти предложения будут оценены, в частности после расчета финансовой нагрузки, будут приняты решения», — отметил Байрамов.

По его словам, в Милли Меджлисе регулярно выдвигаются предложения, связанные с совершенствованием пенсионной системы. Окончательные решения, как ожидается, будут приниматься после проведения финансовой оценки.

Однако все больше людей в стране не доживают до пенсии, а их пенсионные накопления остаются нетронутыми. В основном низкой продолжительностью жизни отличаются мужчины. Согласно официальным данным, за последние пять лет до достижения пенсионного возраста — 65 лет — скончались 88,1 тысячи мужчин.

Параллельно снижается статистика пенсионеров. По состоянию на 1 июля 2026 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана было зарегистрировано 1 млн 100 тыс. пенсионеров в то время, как на 1 июля 2025 года в стране было зарегистрировано 1 млн 103,3 тыс. пенсионеров.

Пенсионеры составляют 10,7% населения страны. Средний размер назначенной ежемесячной пенсии достигает 594,4 маната.