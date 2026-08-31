Мода стала инструментом культурной дипломатии на пятом сезоне международного культурно-модного проекта «Cultural Colors – Season 5», организованного NIFTYSPHERE Institute of Arts & Design в Исламабаде. Одним из центральных элементов мероприятия стал специально созданный образ, вдохновлённый природным наследием Азербайджана и представленный как символ дружбы и культурной близости между Азербайджаном и Пакистаном.

Особое внимание на подиуме привлёк наряд, созданный по мотивам европейской сизоворонки (European Roller) — яркой птицы, связанной с природным наследием Азербайджана. Через форму, цвет и художественную интерпретацию дизайнеры перенесли природный образ в современную моду, превратив его в выразительный символ страны.

Представленный образ стал не просто частью модного показа, а своеобразным посланием о дружбе между двумя государствами. Организаторы подчеркнули, что современная мода способна выходить далеко за рамки индустрии и становиться инструментом культурного диалога, помогая странам рассказывать о своей истории, традициях и национальной идентичности через творчество.

Инициатива была реализована под руководством Сайеда Усмана Тахира, советника федерального министра культуры Пакистана и генерального директора NIFTYSPHERE Institute of Arts & Design. По его словам, творческие индустрии, в том числе мода, обладают значительным потенциалом для укрепления международных культурных связей и развития контактов между народами.

Особое место в рамках медиасотрудничества мероприятия заняла Государственная информационная служба Азербайджана, которая была представлена на главной медиа-стене проекта. Это стало ещё одним элементом культурного и информационного взаимодействия двух стран и подчеркнуло роль СМИ в продвижении позитивных историй о сотрудничестве, взаимном уважении и дружбе между Азербайджаном и Пакистаном.

«Cultural Colors – Season 5» объединил моду, искусство, культурное наследие и творческое самовыражение, создав пространство для международного культурного диалога. В рамках проекта особое внимание уделяется продвижению пакистанского творческого потенциала и одновременно представлению культур других стран через язык искусства и дизайна.

Пакистано-азербайджанская презентация стала одним из наиболее символичных эпизодов мероприятия, продемонстрировав, как художественный образ может превратиться в инструмент дипломатии и коммуникации.

История, культура и национальная идентичность не всегда требуют перевода на язык официальных документов. Иногда достаточно цвета, силуэта, образа птицы и работы дизайнера, чтобы рассказать о стране и её связи с другой культурой.

Именно в этом заключается сила культурной дипломатии — создавать мосты между людьми там, где традиционные дипломатические инструменты зачастую говорят более формальным языком.