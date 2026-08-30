Бывшего оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переса обязали выплатить более $172 тыс. за торговлю с использованием инсайдерской информации о выступлениях президента США Дональда Трампа, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

По данным регулятора, с декабря 2025 года по февраль 2026 года Перес имел предварительный доступ к текстам выступлений президента и использовал полученные сведения для ставок на онлайн-платформе прогнозов Kalshi. Он делал прогнозы о том, какие слова и выражения Трамп будет использовать в своих речах.

«Перес должен вернуть прибыль, полученную от незаконной торговли, в размере $107,5 тыс., и выплатить гражданский денежный штраф в размере $65 тыс.», – говорится в сообщении.

Кроме того, ему запретили заниматься торговлей акциями в течение трех лет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что оператора телесуфлера Трампа отправили в неоплачиваемый административный отпуск из-за подозрений в использовании служебного положения для ставок.