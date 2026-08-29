Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон за последние две недели смог вывезти 130 млн баррелей иранской нефти. Об этом Галибаф написал в соцсети X.

Ранее Бессент написал, что американская блокада и операция «Экономический изгой» нанесут серьезный ущерб и без того ослабленной экономике Ирана. Кроме того, он заявил, что за последние 14 дней США смогли вывезти из региона 130 млн баррелей нефти.

Галибаф обвинил главу Минфина США в распространении ложной информации и предложил обратить внимание на затраты Вашингтона на военную операцию.