Два пассажирских самолета Embraer E-195 южноафриканской авиакомпании Airlink совершили опасные пролеты над стадионом DHL в Кейптауне, один из них прошел в нескольких метрах от крыши арены, сообщают российские СМИ.

Первый лайнер пролетел практически вплотную к крыше стадиона, тогда как второй самолет прошел через фейерверк, запущенный над ареной.

Оба воздушных судна принадлежат южноафриканской авиакомпании Airlink.

Обстоятельства инцидента и причины выполнения таких маневров в настоящее время выясняются.