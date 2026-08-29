Вооруженные израильские поселенцы на квадроциклах и пикапах атаковали палестинские деревни Кусра и Джалуд на севере оккупированного Западного берега, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил произошедшее.

Поселенцы передвигались по дорогам, закрытым для палестинцев, и совершали нападения, находясь под наблюдением израильских военных и полиции.

Нетаньяху назвал произошедшее «преступными актами насилия», совершенными небольшой группой нарушителей закона.

По словам премьер-министра, они «наносят серьезный ущерб законопослушной еврейской общине, мешают Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнять свои задачи и вредят международному имиджу Израиля».

При этом Нетаньяху подчеркнул, что подобные действия не должны восприниматься как позиция всей еврейской общины.