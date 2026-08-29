Правительство России продлило до 30 сентября действие временного запрета на экспорт отдельных видов топлива, производимых в стране, сообщают российские СМИ.

Ограничение касается дизельного и судового топлива, а также газойлей, которые непосредственно производители вывозят за пределы России. Мера направлена на сохранение стабильности на внутреннем топливном рынке.

Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно.

В правительстве напомнили, что общий запрет на экспорт топлива из России продлен до 31 января 2027 года. При этом для производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ранее был установлен отдельный срок действия ограничения – до 31 августа 2026 года.