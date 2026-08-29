Центральная комиссия по надзору и проверкам Сирии разрабатывает правовые механизмы для возврата государственных активов, незаконно вывезенных из страны бывшими чиновниками режима свергнутого экс-президента Башара Асада, заявил директор по связям с общественностью ведомства Хишам аль-Хатиб, сообщает Asharq News.

По его словам, международный форум в Вене с участием Сирии помог закрепить законное право республики на возвращение вывезенных средств и ознакомиться с юридическими процедурами, необходимыми для запуска этого процесса. Аль-Хатиб отметил, что сирийская делегация также изучила опыт стран, ранее столкнувшихся с подобными ситуациями.

В ходе визита в Австрию представители Сирии встретились с делегациями Ливии, Алжира и Малайзии, а также обсудили правовые механизмы с представителями Франции, Великобритании и Испании. Именно в этих странах сейчас находятся финансовые активы и имущество, принадлежащие сирийскому народу.

Саудовская Аравия оказывает Дамаску существенную помощь в разработке необходимых механизмов. Для работы по этому направлению в структуре Центральной комиссии уже создан специальный отдел по возврату активов.