Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN находится в «смертельной спирали», и призвал сменить его руководство и ведущих.

По мнению Трампа, CNN находится в так называемой «смертельной спирали», а похожие проблемы испытывает и MSNOW, который ранее назывался MSDNC. Президент заявил, что оба телеканала переживают кризис, поскольку интерес аудитории к ним остается крайне низким.

Отдельно американский лидер выделил политического аналитика и социолога CNN Гарри Энтена. Он назвал его лучшим сотрудником телеканала за то, что тот не побоялся представить данные о популярности Трампа по сравнению с другими президентами США. Глава государства заявил, что Энтен пользуется доверием и авторитетом, добавив: «Не увольняйте его!»

Говоря о перспективах CNN, президент выразил мнение, что телеканал еще можно вывести из кризиса. Для этого необходимы новое руководство и новые ведущие, предположил он. При этом MSNOW уже практически утратил шансы на восстановление, указал Трамп.

Несмотря на резкую критику, президент подчеркнул, что полностью уничтожить сильный бренд невозможно.