Сильнейшее за поколение Эль-Ниньо «сеет хаос» в мировой экономике, оказывая влияние на отрасли от судоходства до добычи меди и производства корма для рыб, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ученые, отслеживающие данные со спутников и океанских буев, сообщили о наступлении Эль-Ниньо в июне, которое становится одним из сильнейших в этом поколении. Нынешняя температура океана — самая высокая за всю историю наблюдений.

«Есть довольно четкий сигнал, что это будет событие уникальной силы, а значит, оно будет иметь соответствующие серьезные экономические последствия», — сообщил климатолог из университета Индианы Кристофер Каллахан.

По его словам, Эль-Ниньо может привести к потерям в триллионы долларов, что особенно скажется на эконимике стран в тропических регионах. Ожидается, что это природное явление сохранится и в 2027 году, который может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений.

К последствиям потепления в первую очередь готовятся судоходные компании, использующие Панамский канал. Из-за Эль-Ниньо водный путь превращается в узкую горловину. При каждом проходе судна канал теряет около 50 млн галлонов воды, которая пополняется из озера Гатун в Панаме, что приводит к засухе. Кроме того, количество осадков с мая по август в Панаме было на 34% ниже среднего уровня.

Также засуха сказалась на Замбии, в 2023-2024 годах в стране истощились мощности гидроэнергетики, что ударило по производителям меди. В этом году в регионе также наблюдается сухая погода, которая уже оказывает влияние на речную логистику.

При этом в Чили напротив, местные производители страдают из-за избыточных осадков. Местный производитель меди Antofagasta снизил свой прогноз после того, как в июле на его рудник обрушился шторм, принесший 5 млн кубических метров снега.

Самыми уязвимыми WSJ называет фермеров, которые уже страдают из-за роста цен на удобрения и топливо из-за войны в Иране.

В августе 2024 года Европейское климатическое агентство Copernicus сообщило, что Эль-Ниньо усиливается антропогенным воздействием на климат.