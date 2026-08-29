Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял был вызван в Министерство иностранных дел Турции после атак на два турецких судна в Черном море. Об этом сообщает TRT Haber.

В ходе встречи турецкая сторона передала украинскому послу свою позицию в связи с произошедшими инцидентами.

В МИД Турции подчеркнули необходимость обеспечения безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море и сделали соответствующие предупреждения.

Напомним, 26 августа судно Lider Bordo Mavi, эксплуатируемое турецкой компанией, подверглось атаке у берегов Туапсе. На следующий день атаке подверглось также судно L Kocatepe, направленное для буксировки поврежденного судна.