Президент России Владимир Путин объяснил причины войны с Украиной на примере пищевой цепочки в дикой природе.

«Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка», — рассказал российский лидер.

Президент добавил, что об этом необходимо рассказывать детям. По словам Путина, это поможет им понимать, в каком мире живут люди и, в том числе, почему Россия воюет с Украиной.