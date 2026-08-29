Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Международный день действий против ядерных испытаний призвал ядерные державы начать переговоры и ускорить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Токаев напомнил, что 35 лет назад Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный полигон, который десятилетиями наносил ущерб здоровью людей и окружающей среде.

По словам президента, Казахстан, добровольно отказавшийся от четвертого по величине ядерного арсенала в мире, сделал исторический выбор в пользу мира и безопасности.

При этом Токаев подчеркнул, что атомная энергия должна использоваться исключительно в мирных целях. По его словам, развитие ядерной энергетики является частью долгосрочного курса страны на экономический и научно-технологический прогресс.