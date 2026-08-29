Гендиректор SpaceX Илон Маск назвал главу OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана «абсолютно ненадежными засранцами» и обвинил их в краже. Об этом он написал в соцсети X.

«Мне совершенно все равно. Скам Альтман и Грег Стокман — абсолютно ненадежные засранцы, которые украли некоммерческую организацию с открытым исходным кодом», — заявил Маск.

В публикации миллиардер также исказил имена Альтмана и Брокмана (англ. scam — «мошенничество»; англ. stockman — «пастух»).

Так Маск отреагировал на сообщение о решении OpenAI прекратить сотрудничество с компанией Cursor после того, как разработчик инструментов для программирования перешел под контроль SpaceX.

Cursor позволяет пользователям работать не только с моделями OpenAI, но и с разработками Anthropic, Google и Grok, созданным SpaceXAI.