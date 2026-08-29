Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность создания единой архитектуры безопасности в регионе. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, реализация такой инициативы станет реальной после полного урегулирования отношений и подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

При этом дипломат уточнил, что на данном этапе идея рассматривается исключительно как стратегическая перспектива, а не в качестве предмета активных переговоров.

Ключевым фактором стабильности в регионе Фидан назвал стратегический союз Анкары и Баку, продемонстрировавший высокую эффективность военно-политического партнерства. Турция и Азербайджан продолжают совместно содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений, считая окончательный мир главным фундаментом для безопасности всего Южного Кавказа.