Западные страны вооружают Молдову и готовят ее к возможному конфликту с Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью ТАСС.

По его словам, западные государства укрепляют молдавскую военную инфраструктуру, поставляют вооружения, направляют инструкторов НАТО, а также помогают развивать производство компонентов для БПЛА и подготовку операторов дронов.

Озеров утверждает, что территорию Молдовы уже используют в интересах ВСУ.

Ранее The New York Times сообщала, что Кремль рассматривает Молдову как одну из возможных целей после Украины. По данным издания, Россия может стремиться установить контроль над югом Украины и создать сухопутный коридор до Молдовы.