России не нужны люди, которые покидают территорию страны из-за слухов о мобилизации. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Я думаю, что они не зря уезжают, они нам просто не нужны. Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, только исходя из слухов, они нам просто не нужны. Поэтому пусть уезжают», — сказал депутат.

Соболев добавил, что в России не планируется мобилизация. По его словам, военкоматы во всех регионах справляются с заданием по набору военнослужащих для службы по контракту. В связи с этим необходимости в мобилизации сегодня нет, подчеркнул депутат.