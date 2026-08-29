Ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Украины, Польши и всей Европы. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, слова которого приводит Rzeczpospolita.

«Мы должны быть готовы к разным вариантам, и совершенно точно ближайшие семь-восемь месяцев будут критическими. Российско-украинская война находится в переломной точке», — сказал он.

По словам Туска, в один день наблюдающим за конфликтом из Европы может показаться, что Украина обретает некоторое стратегическое преимущество, а «через два дня оказывается, что риски проигрыша в этой войне также весьма реальны».