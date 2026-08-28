Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оманская сторона согласна с тем, чтобы режим судоходства в Ормузском проливе регулировался в соответствии с условиями Исламабадского меморандума.

По словам иранского президента, договорённости пока не удалось реализовать из-за невыполнения США своих обязательств. Тегеран требует снятия блокады и санкций, включая ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, а также разморозки иранских активов.