Президент США Дональд Трамп объявил о создании Военно-космической академии.
«И что касается военно-космических сил, то у нас будет академия. Это замечательно, этого хотят многие люди, находящиеся здесь», — сказал он на встрече с астронавтами миссии Artemis II.
По его словам, сейчас идет выбор места, где она расположится.
В конце встречи он подписал указ о создании этой академии. Также состоялась церемония награждения участников миссии «Артемис II» государственными наградами США.
В состав экипажа миссии вошли американские астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен.