Президент США Дональд Трамп объявил о создании Военно-космической академии.

«И что касается военно-космических сил, то у нас будет академия. Это замечательно, этого хотят многие люди, находящиеся здесь», — сказал он на встрече с астронавтами миссии Artemis II.

По его словам, сейчас идет выбор места, где она расположится.

В конце встречи он подписал указ о создании этой академии. Также состоялась церемония награждения участников миссии «Артемис II» государственными наградами США.

В состав экипажа миссии вошли американские астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен.