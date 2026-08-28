Время прохождения государственной границы для большегрузных автомобилей в Дагестане планируют сократить до 10 минут.

В рамках поручения президента РФ делегация Минтранса во главе с заместителем министра транспорта Валентином Ивановым проинспектировала работу пунктов пропуска Яраг-Казмаляр и Тагиркент-Казмаляр.

Основной задачей визита стало масштабирование технологии ускоренного контроля на загруженных участках границы.

Пункт пропуска Яраг-Казмаляр уже прошёл модернизацию и сейчас способен пропускать до 1400 транспортных средств в сутки. В дальнейшем показатель планируется увеличить до 1870 автомобилей.

Следующим объектом станет Тагиркент-Казмаляр. В августе 2026 года проект его реконструкции получил положительное заключение Главгосэкспертизы. После завершения работ пропускная способность пункта должна вырасти до 2360 автомобилей в сутки, в том числе до 1100 грузовых. Основой для достижения десятиминутного норматива станет интегрированная система пропуска. Она объединяет работу всех контрольных служб в едином цифровом контуре и позволяет оперативно собирать и передавать необходимые данные для проведения процедур контроля без остановки транспортного потока. Сейчас система проходит опытную эксплуатацию на Тагиркент-Казмаляре.

Параллельно завершено проектирование морского пункта пропуска Махачкала. Его создание должно способствовать формированию единого транспортного коридора через территорию Дагестана.