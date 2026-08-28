Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в послании по случаю Недели правительства обозначил ключевые задачи властей страны, призвав их сосредоточиться на укреплении экономики, развитии внутреннего производства и сохранении общественного единства.

По его словам, одной из главных задач на пути к созданию «ещё более сильного Ирана» является не только постоянная работа и внедрение новых решений, но и активное освещение достижений страны и её народа.

Хаменеи призвал уделять особое внимание борьбе с инфляцией и безработицей, контролю цен и рынка товаров и услуг, увеличению инвестиций, развитию производства и постепенному снижению роли доллара в экономике. Главным инструментом решения экономических проблем он назвал опору на внутреннее производство.

При этом лидер Ирана отметил, что при недостаточном объёме отечественного производства необходимо использовать импорт, но делать это «правильно и рационально», одновременно контролируя цены и поддерживая национальных производителей.

Отдельно Хаменеи подчеркнул необходимость использования технологий и инноваций, разработанных молодыми специалистами, отметив, что отказ от устоявшихся подходов может обеспечить стране «эффективные скачки» в развитии.

Особое внимание в послании уделено сохранению общественного единства. Хаменеи заявил, что решения в экономической, политической, культурной, социальной и других сферах должны приниматься с учётом их влияния на общественную сплочённость.

Он также назвал недопустимыми действия, наносящие ущерб общественному единству, включая создание противопоставлений вроде «война или переговоры», «согласие или радикализм», «компромисс или стремление к войне».

Говоря о внешнем давлении, Моджтаба Хаменеи отметил, что правительство, несмотря на ограничения, действия «американо-сионистского врага», усиление санкций и блокады, в период «третьей навязанной войны» и после неё продолжало обеспечивать население необходимыми товарами и услугами, восстанавливать повреждённые объекты и управлять энергетической сферой.

В числе стратегических приоритетов лидер также выделил культуру, образование и воспитание, призвав уделять особое внимание учителям, преподавателям, врачам, медсёстрам и женщинам, воспитывающим детей.

Хаменеи выразил надежду, что реализация этих задач позволит Ирану продвинуться к цели «ещё более сильного Ирана».