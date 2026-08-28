Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам лишения свободы.

По данным российских СМИ, его признали виновным в призывах к терроризму и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Первые три года он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии общего режима.

Также суд на четыре года запретил Арестовичу заниматься администрированием сайтов и каналов. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.