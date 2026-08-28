Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт, а ответ Ирана на действия Вашингтона оказался весьма сдержанным. Об этом американский лидер рассказал в интервью Axios.

«Этот чертов пролив открыт. Ответ Ирана был очень сдержанным. Они не хотят, чтобы мы снова нанесли по ним удар», — сказал Трамп.

По данным Axios, глава Центрального командования США (CENTCOM) Брэд Купер также заявил, что международно признанные морские маршруты в Ормузском проливе свободны от иранских морских мин. Он назвал разминирование важной вехой.

При этом, как отмечает Reuters, полноценное коммерческое судоходство через пролив пока остается значительно ниже обычных объемов.