Мирные переговоры между Россией и Украиной в настоящее время находятся на паузе, новых предложений для их возобновления пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован.

На вопрос о возможном разговоре лидеров после визита в Москву главы ЦРУ Песков ответил: «Нет, пока нет в планах».