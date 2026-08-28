Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны за последние сутки нанесли удары по объектам на территории России.

По его словам, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, расположенный примерно в 1 000 километрах от линии фронта.

Кроме того, Зеленский заявил об ударе по российскому ракетоносцу Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе Саратовской области. По его утверждению, операцию провело подразделение «Альфа» СБУ.

«За последние сутки наши Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Ярославской области, в 1 000 километрах от линии фронта», — написал Зеленский в X.

Он также сообщил об ответных ударах по российским объектам в Черном море.