Непалу потребуется как минимум несколько миллиардов долларов на восстановление после масштабного наводнения. Стране с экономикой в $45 млрд придется искать международное финансирование для масштабной реконструкции. Об этом Bloomberg заявил министр финансов страны Сварним Вагле, назвав эту оценку «вызывающей тревогу».

«В совокупности, думаю, когда потери и ущерб будут окончательно подсчитаны примерно через неделю, они составят как минимум несколько миллиардов долларов. Предварительные оценки вызывают серьезную тревогу», — сказал Вагле.

Слова министра финансов прозвучали после того, как непальский миллиардер Бинод Чаудхари сказал Bloomberg, что расходы на восстановление вполне могут достичь $5 млрд.