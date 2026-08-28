По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп лично направил директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, причем о миссии заранее не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома и военные руководители.

Издание пишет, что Трамп решил использовать новый канал после того, как предыдущие переговоры его доверенных посланников не смогли остановить войну в Украине. Рэтклифф, по данным европейских чиновников, подчеркнул российской стороне, что США сохраняют приверженность статье 5 НАТО и обязательствам по безопасности Европы.

На переговорах также обсуждалось возможное возобновление контактов с Украиной для прекращения войны. В Вашингтоне считают Рэтклиффа удобным посредником благодаря его каналам связи с российскими спецслужбами и близости к Трампу.

По оценке бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки Дж. К. Линценича, Путин готов идти на серьезный риск и повышать ставки, чтобы вынудить противников к деэскалации, однако вряд ли пойдет на шаги, способные поставить под угрозу само российское государство.