По данным американской разведки, Кремль считает, что затяжная война с Ираном ослабила военные возможности США и создала для России возможность усилить давление на американские интересы и союзников в Европе.

Как пишет The Washington Post, именно эти разведданные предшествовали закрытому визиту директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. На переговорах он предупредил российскую сторону, что серьезная эскалация войны против Украины может обернуться против Москвы.

Один из источников издания утверждает, что Россия исходит из предположения, будто США «исчерпали свои ресурсы и не могут вмешаться». Эти оценки появились на фоне сообщений о снижении боеготовности американских сил и расходовании боеприпасов в ходе кампании против Ирана.

По данным WP, Рэтклифф также дал понять Москве, что значительная эскалация со стороны Путина может подтолкнуть Дональда Трампа к более активной поддержке Владимира Зеленского.