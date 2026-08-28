На фоне привычных фотографий разрушений и военных совещаний в соцсетях Владимира Зеленского неожиданно выделилось видео, на котором президент Украины обнимает щенка американского питбуля. Собаку по кличке Фрейя ему подарил известный боксер Теренс Кроуфорд, пишет The Washington Post.

По данным офиса Зеленского, Фрейя — внучка собаки, пережившей оккупацию Бучи. Ее имя также совпадает с названием будущей украинской системы ПВО. На опубликованных кадрах щенок кладет голову Зеленскому на плечо, а сам президент улыбается.

The Washington Post отмечает, что Фрейя стала частью давней традиции «собачьей дипломатии», когда политики используют животных как символы и способ привлечь внимание. Во время войны тема домашних животных приобрела в Украине особое значение: волонтеры эвакуируют их из зоны боевых действий, а военные помогают находить им новых хозяев.

Издание считает, что фотографии Зеленского с Фрейей могут вызвать положительную реакцию украинцев в непростой для президента момент — на фоне российских ударов, нехватки средств ПВО и проблем с национальным единством.