Страх перед тем, что Владимир Путин может окончательно выйти из-под контроля, уже слишком долго парализует Запад, пишет в The Economist глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он проводит параллель с 1953 годом, когда после смерти Сталина на Западе опасались не только самого советского режима, но и того, что может прийти ему на смену. По мнению Сикорского, спустя семь десятилетий логика почти не изменилась: что бы ни делал Кремль, опасения перед еще более опасной эскалацией используются как аргумент в пользу уступок Москве.

В качестве примера он приводит недавнее интервью российского миллиардера Андрея Мельниченко, который признал ошибки Путина, но предупредил, что дальнейшее давление на Россию якобы может привести к хаосу, жесткой автаркии, зависимости или даже применению тактического ядерного оружия.

Сикорский считает такой подход тупиковым. После распада СССР Запад неоднократно пытался интегрировать Россию в международную систему: Москва была приглашена в G7, подписала Основополагающий акт Россия — НАТО и соглашение о партнерстве с ЕС. Практически каждая американская администрация предпринимала попытки наладить отношения с Кремлем.

Однако сегодня, спустя почти пять лет после начала крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой, Россия вновь пытается добиваться своих целей угрозами эскалации. При этом, по мнению автора, Путин не демонстрирует готовности к миру, кроме варианта, который фактически означал бы капитуляцию Украины.

Сикорский выделяет два распространенных аргумента сторонников скорейших переговоров. Первый заключается в том, что дальнейшее давление может привести к краху российского режима или даже распаду страны. Второй — в том, что Москва может ответить серьезной, в том числе ядерной, эскалацией.

Оба аргумента он считает ошибочными.

По его мнению, вероятность распада России сильно преувеличена. Российские регионы экономически, административно и финансово зависят от Москвы, а сама страна на протяжении столетий остается крайне централизованной. Даже серьезный военный или политический кризис, скорее всего, приведет к борьбе внутри элиты за контроль над центром, а не к территориальному распаду государства.

Угрозы эскалации, утверждает Сикорский, также не являются реакцией на конкретные кризисы, а давно стали частью российской стратегии. Москва постоянно проверяет готовность Запада отвечать на давление, используя беспилотники, кибератаки, диверсии, помехи GPS и информационные операции.

Это, по его словам, не случайные провокации, а систематическая проверка решимости НАТО. Кремль делает ставку не столько на собственное превосходство, сколько на то, что демократические государства будут колебаться и избегать риска.

Поэтому Европе, считает Сикорский, не следует торопиться с переговорами. Диалог, начатый до того, как стратегическое положение России существенно ослабнет, способен лишь укрепить Кремль, поощрить дальнейшие гибридные операции, ослабить поддержку Украины и усилить разногласия внутри Запада.

Европе придется принять на себя больший риск в краткосрочной перспективе, чтобы избежать гораздо более серьезных угроз в будущем. Задача, по мнению автора, заключается не просто в предотвращении эскалации, а в том, чтобы убедить Москву: эскалация не принесет ей желаемого результата.

Главная ответственность европейских лидеров, заключает Сикорский, состоит в защите собственных граждан от российских угроз, а не в попытках защитить Россию от последствий ее собственной политики. Если Путин действительно будет готов к миру, он сможет это продемонстрировать.