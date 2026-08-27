В Баку с 27 августа начнут вводить временные ограничения движения на ряде улиц в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно информации ведомства, с 22:00 27 августа движение транспорта будет ограничено на улицах Ильгара Мусаева в поселке Гюнешли и Халил-бека Хасмамедова в поселке Бакиханов.

С 20:00 28 августа ограничения коснутся улицы Явера Алиева в поселке Бакиханов, а также части улицы Джейхуна Гаджибейли – на участке от улицы Ханифы Алескерова до улицы Михаила Каверочкина.

Кроме того, с 16:00 31 августа будет перекрыт участок улицы Михаила Каверочкина от улицы Джейхуна Гаджибейли до улицы У. Буньятзаде.

Водителей призвали учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.