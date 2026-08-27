Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Молдова Майе Санду.

«Уважаемая госпожа президент,

По случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова от своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ и передаю самые добрые пожелания.

Сегодня поступательное развитие традиционных азербайджано-молдавских отношений дружбы и сотрудничества вызывает удовлетворение.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов, связанных узами дружбы, мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия, направленные на всестороннее развитие связей между нашими странами и дальнейшее углубление нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Молдовы — мира и благополучия», — говорится в письме.