Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время необъявленного визита в Москву предупредил российских официальных лиц о недопустимости эскалации в отношении стран НАТО, прежде всего Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

По данным издания, основной целью визита Рэтклиффа было предупредить Москву от любых действий против стран Балтии на фоне продолжающейся войны в Украине и роста напряжённости между Россией и НАТО. Американская сторона опасается, что Москва может попытаться проверить готовность альянса к ответным действиям с помощью кибератак, диверсий или ограниченных военных операций.

Кроме того, Рэтклифф призвал российские власти сократить военную и экономическую поддержку Ирана. По данным СМИ, речь шла в том числе о передаче Тегерану оружия, материалов и оборонных технологий.