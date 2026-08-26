Казахстан и Азербайджан обсудили создание интермодального грузового терминала в порту Алят, который должен укрепить транспортно-логистическую инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом говорится в заявлении «Казахстанских железных дорог» (КТЖ).

Вопросы реализации проекта рассмотрели в ходе рабочего визита в Баку делегации КТЖ во главе с заместителем председателя правления Ерланом Койшибаевым. Представители КТЖ посетили порт Алят и осмотрели площадку для будущего интермодального грузового терминала. Его создание позволит увеличить объемы перевозок по ТМТМ и укрепить связи между логистическими центрами Китая, Казахстана и Азербайджана.

Делегация также встретилась с заместителем главы Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Вугаром Мирзазаде. Стороны обсудили развитие сотрудничества, единую систему управления грузопотоками, синхронизацию логистической инфраструктуры, расширение портовых мощностей и развитие флота. Отдельное внимание уделили необходимости проведения дноуглубительных работ в акваториях портов для обеспечения приема крупнотоннажных судов.

С председателем «Азербайджанских железных дорог» Ровшаном Рустамовым представители КТЖ обсудили перспективы стратегического партнерства в сфере железнодорожного транспорта и совместные меры по привлечению дополнительных грузопотоков на ТМТМ.

Отметим, что по итогам семи месяцев 2026 года объем транзитных перевозок по ТМТМ достиг 36 тыс. ДФЭ, или 350 контейнерных поездов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем контейнерных перевозок вырос на 50%, а количество контейнерных поездов – на 82%.