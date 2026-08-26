Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

В этот знаменательный день хочу выразить Вам глубокое уважение и искреннее восхищение Вашей многогранной государственной и общественной деятельностью, направленной на обеспечение благополучия азербайджанского народа, развитие образования, науки, культуры и искусства, сохранение и популяризацию богатейшего историко-культурного наследия Азербайджана.

В Узбекистане с особой теплотой относятся к Вам и высоко ценят Ваше неизменно чуткое внимание к последовательному углублению узбекско-азербайджанских отношений.

Особую радость вызывает теплое и искреннее общение между нашими семьями. Уверен, что эта атмосфера дружбы и взаимного уважения является ярким отражением поистине братских уз, связывающих сегодня Узбекистан и Азербайджан.

Убежден, что Ваше личное участие и впредь будет всемерно способствовать укреплению гуманитарных и культурных связей между нашими странами, сближению наших народов и сохранению их богатого общего наследия для будущих поколений.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, доброго здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, а братскому народу Азербайджана – мира и дальнейшего процветания», – говорится в письме.