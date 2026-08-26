В Азербайджане определен самый возрастной абитуриент, поступивший в вуз в этом году. Как стало известно Minval, им стал 58-летний Эльбрус Гусейнов.

Гусейнов родился 1 февраля 1968 года. Накануне он узнал, что поступил в Азербайджанский университет архитектуры и строительства на специальность «Инженерия коммуникационных систем», где он будет обучаться на дневном отделении за счет государства.

Для Гусейнова поступление в университет стало исполнением мечты, которую он не смог реализовать сразу после окончания школы.

«Это было моей мечтой с самого детства, с момента окончания школы. Но из-за бедности я не мог поступить в университет. Я рос без отца, было тяжело материально. Поэтому тогда не смог продолжить образование», — рассказал он.

Однако спустя десятилетия Гусейнов решил вернуться к своей давней цели.

«Я поставил перед собой цель: чего бы это ни стоило, сколько бы мне ни было лет, я должен поступить в университет. И вот, слава Богу, в этом году это произошло», — отметил он.

Гусейнов живет в Баку, в поселке Гум Адасы Сураханского района. Сейчас он работает инженером в одной из компаний. Выбранная им специальность непосредственно связана с его профессиональной деятельностью.

Теперь ему предстоит совмещать работу с учебой на дневном отделении. Сам Гусейнов не считает это серьезным препятствием.

«Я вырос в деревне, привык к труду. Это вообще не проблема. Постараюсь сделать все возможное, чтобы совмещать работу и учебу и успешно окончить университет», — сказал он.

По словам Гусейнова, его нынешнее образование и дипломы соответствуют работе, которой он занимается. Новое образование он намерен получить, несмотря на возраст.

В этом году самым молодым студентом Азербайджана стала 15-летняя Гюльшен Мамедли, поступившая в Нахчыванский государственный университет на специальность «Стоматология» по государственному заказу. Таким образом, разница в возрасте между самым молодым и самым возрастным студентами этого года составляет 43 года.