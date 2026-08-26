На фоне того как президент Дональд Трамп вводит пошлины на товары со всего мира, Китай стремится примерить на себя роль, которую когда-то играли Соединенные Штаты, — защитника свободной торговли и стабильного рынка в охваченном хаосом мире.

Решение Канады выйти из торговых переговоров и ввести ответные пошлины на американские товары сделало ее второй страной, пошедшей на такой шаг, и вызвало одобрение со стороны первой — Китая.

«Контратака в китайском стиле», — заявили в воскресенье государственные СМИ КНР. «Ответ Канады дает миру представление о том, за что Китай выступает уже давно».

Торговый представитель США Джеймисон Грир фактически признал это на прошлой неделе. По его словам, ответные тарифы — это «как раз то, что обычно делает Китай».

Оттава и Пекин заранее готовились к подобному развитию событий. В январе премьер-министр Канады Марк Карни, стремясь снизить зависимость своей страны от Соединенных Штатов, заключил соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином по сельскохозяйственной продукции и автомобилям.

Визит Карни в Пекин — первый визит канадского премьер-министра в Китай с 2017 года — стал сигналом о том, что стороны намерены восстановить отношения, серьезно ухудшившиеся после ареста Канадой в 2018 году высокопоставленного руководителя китайской технологической компании, выдачи которого добивались США, и последовавшего за этим задержания Китаем двух канадских граждан.

Теперь достигнутая тогда договоренность выглядит особенно дальновидной. Оттава согласилась допустить на канадский рынок до 49 тыс. китайских электромобилей по тарифным ставкам режима наибольшего благоприятствования. В обмен Китай предоставил канадским производителям более широкий доступ на свой рынок для семян и шрота канолы, омаров, крабов и гороха.

На прошлой неделе Китай также подписал соглашение о свободной торговле со Швейцарией, а в мае отменил пошлины на товары практически из всех африканских стран — за исключением одной.

«Китай стремится представить себя стабилизирующим противовесом непредсказуемой сверхдержаве, которая обрушивает на своих союзников и партнеров постоянно меняющиеся тарифы», — отметил Али Уайн, старший исследователь американо-китайских отношений Международной кризисной группы. «Китайское правительство всегда готово воспользоваться ситуацией, способной ослабить позиции администрации Трампа», — считает Цзунъюань Зои Лю, старший научный сотрудник по изучению Китая в Совете по международным отношениям.

Пекин уже вложил значительные средства в зарубежные инфраструктурные проекты и создание альтернативных международных платежных систем, стремясь обеспечить себе центральное место в мировой финансовой системе.

Однако, по словам Лю, китайским властям придется соблюдать тонкий баланс между стремлением бросить вызов финансовому доминированию США и нежеланием брать на себя обязательства, к которым Китай пока не готов.

Будучи нетто-экспортером — Китай производит больше товаров, чем способен потребить его внутренний рынок, — страна зависит от остального мира как рынка сбыта своей продукции. При этом Пекин может многое потерять, если попытается полностью вытеснить Соединенные Штаты с их нынешних позиций.

Американский доллар остается доминирующей валютой мировой финансовой системы. Этот статус дает США значительные преимущества — от более низкой стоимости заимствований до возможности эффективно применять финансовые санкции. Однако поддержание такой системы требует постоянных усилий и значительных ресурсов: необходимо обеспечивать работу глобальной платежной инфраструктуры, предоставлять финансовую помощь в кризисных ситуациях и поддерживать необходимую военную мощь.

Пекин, возможно, не хочет — или пока не способен — перестроить эту систему таким образом, чтобы центральное место в ней занял юань.

По словам Лю, китайские власти «заинтересованы в том, чтобы долларовая система продолжала работать, поскольку сами они едва ли способны создать альтернативную систему, которая функционировала бы столь же эффективно».

«Китай, по сути, может пользоваться преимуществами существующей системы, не неся расходов на ее поддержание», — отметила она.

Тем временем по мере углубления торговой войны Китай уже оказывается в выигрыше.