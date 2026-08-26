Армения не будет препятствовать россиянам, которые захотят уехать в страну в случае объявления новой мобилизации в России. Об этом «Дождю» заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

По его словам, на границе россиян не будут спрашивать о причинах въезда. Симонян подчеркнул, что граждане России могут приезжать в Армению без загранпаспорта.

«Русскому человеку могу сказать только одно: “Добро пожаловать в Армению”», — заявил он, добавив, что при необходимости армянские власти готовы оказать помощь.

Ранее СМИ и украинские власти сообщали о возможной мобилизации в России после выборов в Госдуму. В Кремле эти сообщения называли «информационными утками».