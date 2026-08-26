Президент Франция Эммануэль Макрон выступает за ограничение закупок Украиной вооружений и комплектующих за пределами Евросоюза в рамках кредита на €90 млрд, сообщает Financial Times.

Париж предлагает постепенно перевести украинские закупки на европейскую оборонную промышленность. В частности, речь идет об ограничении использования средств кредита для приобретения американских ракет-перехватчиков Patriot и китайских комплектующих для беспилотников.

Франция также выступает за сокращение срока действия исключений, которые позволяют Киеву закупать необходимые вооружения за пределами ЕС.

Против более жестких ограничений выступают Германия, Польша, Швеция и страны Балтии. Они считают, что Украина должна сохранить максимальную свободу выбора поставщиков с учетом потребностей фронта.

Сторонники сохранения исключений указывают, что европейская оборонная промышленность пока не способна обеспечить необходимые Украине объемы вооружений и требуемые сроки поставок.